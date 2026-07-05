Onde esteve o corpo de Ali Khamenei nos últimos quatro meses?

Líder Supremo do Irão morreu a 28 de fevereiro mas só vai ser sepultado na próxima quinta-feira.

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Ali Khamenei morreu a 28 de fevereiro deste ano, na sequência de um ataque dos Estados Unidos em Teerão, mas só quatro meses depois será sepultado. Embora as tradições islâmicas exijam um funeral quase imediato - de preferência 24 horas a seguir à morte -, o regime iraniano aplicou uma exceção religiosa para justificar o adiamento das cerimónias fúnebres. Mas, onde esteve o corpo do aiatola, de 86 anos, durante todo este tempo?



Milhares de pessoas assistem às cerimónias fúnebres em Teerão AP Photo

Sem poderem fazer um funeral de estado, digno de um líder que governou o país durante 38 anos, devido ao conflito com os Estados Unidos e Israel, as autoridades do país recorreram a câmaras de refrigeração de alta capacidade e temperaturas extremamente baixas para conservar o corpo.

O congelamento profundo permitiu a conservação intacta durante mais de quatro meses sem a necessidade de realizar um embalsamamento químico tradicional, normalmente proibido pelas práticas islâmicas. Os corpos de outros familiares do aiatola mortos no mesmo ataque - a mulher, a filha, o genro, a neta e a nora - foram também preservados da mesma forma.

Foi tudo feito no máximo secretismo, seguindo um rigoroso plano de segurança. O corpo deixou as instalações secretas na última sexta-feira, quando o caixão foi transportado para a Grande Mosalla de Teerão para o início do velório público, que contou com a presença de milhares de pessoas. Fiéis e autoridades reúnem-se no local para prestar homenagens públicas.

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Segue-se um cortejo fúnebre amanhã, segunda-feira, pelas principais avenidas de Teerão. Terça e quarta-feira o corpo será transportado para a cidade santa de Qom (no Irão) e, em seguida, para as cidades sagradas xiitas no Iraque (Bagdá, Najaf e Karbala), onde terão lugar orações fúnebres de grande importância religiosa.

Na quinta-feira o enterro definitivo terá lugar no prestigiado Santuário do Imã Reza, localizado em Mashhad, a cidade natal de Ali Khamenei e onde o seu pai também está sepultado.

Todas estas cerimónias decorrem sob fortes medidas de segurança, num contexto de um cessar-fogo muito frágil. O Irão reforçou os sistemas de defesa antimíssil em Teerão e em redor da Grande Mosalla, para prevenir qualquer ataque aéreo ou de drones; o sinal de internet móvel e as redes de comunicação foram fortemente limitadas na capital, para evitar a ativação de engenhos explosivos remotos, e milhares de militares patrulham as ruas e controlam os acessos aos locais de oração.

Ainda não está confirmada a presença do filho e sucessor de Khamenei, Mujtaba Khamenei. Ferido nos mesmos ataques que mataram o pai, a mãe e a irmã, o atual líder do Irão não tem aparecido publicamente.

A carregar o vídeo ... Gritos de 'Morte à América' no funeral de Ali Khamenei em Teerão