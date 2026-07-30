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30 de julho de 2026 às 13:25

Centenas de migrantes chegam a Ceuta vindos a nado de Marrocos

Centenas de migrantes têm chegado nos últimos dias ao território espanhol de Ceuta vindos a nado de Marrocos. Segundo as autoridades, apesar de ser comum o ligeiro aumento de travessias a nado no verão, nos últimos dias terão chegado cerca de 1500 migrantes, adultos e menores, um número muito superior ao habitual.

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