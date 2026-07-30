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30 de julho de 2026 às 15:05

Casas e carros destruídos numa zona florestal fustigada pelo fogo na região de Madrid

Imagens de drone registadas esta quinta-feira mostram a destruição provocada pelos incêndios florestais na zona de El Encinar del Alberche, na Comunidade de Madrid, Espanha, num momento em que milhares de pessoas começam a regressar a casa.

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