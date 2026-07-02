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02 de julho de 2026 às 22:56

Casal detido por escalar o Empire State Building abandona tribunal

Um homem pediu a namorada em casamento após escalarem o Empire State Building.

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Depois de protagonizarem uma até à antena do Empire State Building para um pedido de casamento, os alpinistas Angela Nikolau e Ivan Beerkus enfrentaram a justiça norte-americana por estarem acusados de vários crimes relacionados com o incidente.

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