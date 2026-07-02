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02 de julho de 2026 às 15:01

Amor nas alturas: o momento em que homem pede namorada em casamento após escalarem o Empire State Building

Angelina Nikolau e Ivan Kuznetsov escalaram até à antena do Empire State Building, em Nova Iorque, EUA, esta quarta-feira, e após exibirem uma faixa com um apelo ao amor, Ivan pediu a namorada em casamento. No final, acabaram ambos detidos pelas autoridades.

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