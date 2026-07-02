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02 de julho de 2026 às 21:40

Neil, o elefante-marinho viral, volta a passear pelas ruas da Tasmânia

O elefante-marinho Neil, que se tornou viral pelas suas aparições inesperadas em estradas e zonas urbanas da Tasmânia, voltou a aparecer pelas ruas australianas. As autoridades apelam à população que mantenha distância do animal, depois de vários curiosos se terem aproximado demasiado para tirar fotografias.

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