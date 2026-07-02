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02 de julho de 2026 às 21:00

Escalam o Empire State Building, ficam noivos e acabam detidos. Quem é o casal desta história de amor 'nas alturas'?

Angelina Nikolau e Ivan Kuznetsov escalaram até à antena do Empire State Building, em Nova Iorque, esta quarta-feira, onde ficaram noivos antes de serem detidos pela polícia. Mas esta é apenas a mais recente aventura do casal conhecido por desafiar os arranha-céus mais altos do mundo.

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