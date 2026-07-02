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02 de julho de 2026 às 20:53

É assim que está a Cidade de Gaza quando se assinalam mil dias de guerra

Mil dias após o início da guerra entre Israel e o Hamas, o cenário na Cidade de Gaza é de total destruição. Há milhares de pessoas deslocadas e em campos improvisados, a viver na incerteza no meio do frágil cessar-fogo entre Israel e o Hamas.

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