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02 de julho de 2026 às 22:41

Kátia Aveiro anuncia "Last Dance" de Cristiano Ronaldo: "Pela informação que tenho, podem despedir-se"

Poucos minutos antes do autocarro da Seleção rumar ao estádio para o duelo com a Croácia, Kátia Aveiro admitiu que o Mundial'2026 será o último da carreira de Cristiano Ronaldo. A irmã de CR7 fala de uma "Última Dança".

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