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22 de maio de 2026 às 10:22

Carlos Rodrigues distingue como ‘Herói CM’ padeiro que salvou crianças francesas abandonadas pela mãe

O Diretor-Geral Editorial da Medialivre recebeu esta sexta-feira Alexandre Quintas no edifício do grupo editorial.

Foi na noite de terça-feira, 19 de maio, que surgiu o primeiro alerta. Pelas 19h00 Alexandre Quintas olhou pelo retrovisor do carro e a caminhar na berma, , junto à Estrada Nacional 253, que liga Alcácer do Sal à estância balnear da Comporta. “Pelo espelho do carro vi que vinham na minha direção a gritar e a chorar. Chamavam pelo pai", contou então o agora "Herói CM". 

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