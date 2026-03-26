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26 de março de 2026 às 13:26

Bombeiros resgataram mulher que ficou presa nas rochas após cair de penhasco nos EUA

Os bombeiros de São Francisco, nos EUA, resgataram, esta quarta-feira, uma mulher que caiu de um penhasco numa famosa zona turística e que ficou presa nas rochas.

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