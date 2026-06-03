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03 de junho de 2026 às 19:56

Bombas de fumo e manifestantes imobilizados. Veja os momentos de tensão junto à Assembleia da República

A PSP levou para a esquadra manifestantes que estão a mostrar resistência à porta da Assembleia da República, no âmbito das manifestações em dia de greve geral.

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