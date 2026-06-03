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03 de junho de 2026 às 15:05

Bebé veado recusa afastar-se da mulher que o resgatou de esgoto nos EUA

Um momento comovente em Summit, no estado norte-americano de New Jersey, mostra uma cria de veado que terá perseguido a mulher que o retirou de uma grade de esgoto.

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