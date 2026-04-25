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25 de abril de 2026 às 17:57

Austrália assinala o Dia do Anzac com marchas e cerimónias em todo o país

Milhares de pessoas participaram, este sábado, em cerimónias e marchas em várias cidades da Austrália para assinalar o Dia do Anzac. A data recorda os soldados australianos e neozelandeses que combateram na Primeira Guerra Mundial.

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