Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
26 de junho de 2026 às 08:11

Ajuda internacional começa a chegar à Venezuela após fortes sismos

A organização internacional Global Empowerment Mission está a mobilizar ajuda humanitária para a Venezuela após os fortes sismos que atingiram o país, esta quarta-feira. A equipa está a preparar e a embalar bens essenciais para envio imediato às zonas mais afetadas, onde as operações de resgate continuam em curso.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30