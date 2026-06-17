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17 de junho de 2026 às 18:02

Adeptos em festa e com otimismo para estreia de Portugal no Mundial 2026

Em clima de grande festa e otimismo, os adeptos portugueses mostram total confiança no desempenho de Portugal no Mundial, que se estreia hoje frente ao Congo, nos Estados Unidos. Entre as expectativas, destaca-se o desejo de ver Cristiano Ronaldo marcar vários golos e aproximar-se de marcas históricas.

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