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22 de maio de 2026 às 13:43

"Abracei-o como se fosse um filho meu": Padeiro que encontrou crianças francesas conta como tudo aconteceu

Alexandre e Carla Quintas, que acompanharam as duas crianças francesas abandonadas em Portugal no dia 19, partilharam no NOW os momentos que passaram com os menores antes de estes serem entregues às autoridades competentes.

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