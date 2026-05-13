Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
13 de maio de 2026 às 12:29

A desilusão de Portugal, os protestos e Israel que ruma à final da Eurovisão

Os Bandidos do Cante não conseguiram carimbar a passagem à final do 70.º Festival Eurovisão da Canção, a decorrer na Áustria, ao contrário de Israel que, mesmo a ouvir protestos, segue em frente na competição. A jornalista Renata Lima Lobo conta-nos tudo o que aconteceu.

Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30