Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
13 de maio de 2026 às 15:40

"A cultura tem sempre uma componente política muito forte", diz Toy sobre Eurovisão

TOY admitiu no NOW que, caso fosse concorrrente do festival Eurovisão, provavelmente optava por boicotar a presença portuguesa, para contestar a manutenção de Israel no concurso.

Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30