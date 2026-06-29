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29 de junho de 2026 às 10:24

Palmas e emoção no momento em que homem é resgatado dos escombros na Venezuela

As equipas de emergência espanholas não contiveram a felicidade, este domingo, ao conseguir resgatar um homem preso nos escombros após os sismos que atingiram a Venezuela.

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