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29 de junho de 2026 às 10:18

Repórter SÁBADO na íntegra: Taxa de resíduos sufoca famílias e empresários em Setúbal

O aumento na fatura da água imposta pela Câmara Municipal de Setúbal está a sufocar milhares de famílias e acontece devido ao agravamento das taxas de resíduos. A medida aprovada pelo executivo de Dores Meira é uma autêntica bomba-relógio para uma população que se sente injustiçada por entender que está a pagar uma dívida feita pela autarquia.

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