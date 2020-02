Wuant é o youtuber mais influente em Portugal

Paulo Borges, conhecido no Youtube por Wuant, voltou a ser considerado o youtuber mais influente de Portugal em 2020. Na sua edição de Março, a Forbes Portugal fez um ranking com base nos seguidores, parcerias comerciais e influência nas várias redes sociais para determinar quais os utilizadores da plataforma de vídeos que mais influenciam a opinião dos portugueses, sobretudo junto do público mais jovem.





publicou esta quinta-feira um vídeo onde anunciou que ia terminar o namoro com a namorada Owhana. O vídeo, que já conta com mais de 700 mil visualizações, tem gerado críticas nas redes sociais sobre a atitude do jovem e a decisão de expor publicamente um momento íntimo como aquele.



"Humilhação" e "vergonha". Como as redes sociais reagiram ao vídeo de separação de Wuant O youtuber publicou um vídeo onde anunciou que ia terminar o namoro com a namorada Owhana. Redes sociais criticaram a decisão de expor um momento íntimo como aquele e a atitude do jovem. - Social , Sábado.

O youtuber, que conta com 3,7 milhões de subscritores no YouTube e mais de 1,7 milhões de fãs e seguidores nas principais redes sociais - Facebook, Instagram e Twitter -, já tinha recebido a distinção no ano passado eNo ranking da Forbes Portugal, Wuant contabiliza um nível de influência de 30,5 pontos - pontuação atribuída pelos seguidores, visualizações, interações, quantidade de publicações patrocinadas, campanhas publicitárias, participações em eventos, lançamento de vídeos, revistas, músicas ou podcasts.Em segundo lugar na contagem está Diogo Silva, conhecido por Windoh, também youtuber e amigo de Wuant. A Forbes Portugal atribui-lhe um nível de influência de 23,6 pontos, também graças aos seus 1,7 milhões de subscritores no Youtube e mais de 700 mil seguidores no Instagram. A namorada de Windoh, Ângela Costa, está no terceiro lugar, com 22,7 pontos. Angie Costa, como é conhecida, tem 403 mil subscritores no YouTube mas é no Instagram onde tem mais influência, com mais de 650 mil seguidores.Mas nem só de entreternimento são feitos os influencers em Portugal. O resto da lista é também composto por youtubers de videojogos, como António Ramos - conhecido como D4rkFrame - em 4.º lugar, e de moda e beleza, como Mafalda Sampaio, no 5.º lugar. Ricardo Fazeres (RicFazeres), Tiago Saramago (Tiagovsky), Nuno Agonia, João Sousa e Helena Coelho também estão no ranking da Forbes Portugal.