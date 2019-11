Sonic consegue a sua redenção (e menos dentes) em novo trailer

you nailed it sonic movie I don’t see any difference pic.twitter.com/j1xapOI1T0 — TAHK0 ?? (@TAHK0) April 30, 2019





O primeiro trailer do filme de Sonic deixou os fãs do porco-espinho azul pouco convencidos. O vídeo, lançado em abril deste ano, mostrava um Sonic com traços muito mais humanos do que todos estariam à espera, com uns olhos muito pequenos, um pelo muito real e até um dentadura que fazia inveja a qualquer um de nós.Depois de tantas críticas, a produtora Paramount decidiu adiar a estreia do filme (que deveria ter estreado no dia 8 de novembro) para repensar o aspeto da personagem dos jogos de vídeo da SEGA. Chegou esta segunda-feira o resultado: Sonic voltou a ter um aspeto mais animado, com menos dentes, olhos maiores e um pelo que já não parece que o seu lugar certo seria na secção de taxidermia de uma loja de decoração. Veja abaixo o novo trailer do filme, com estreia prevista para fevereiro de 2020.