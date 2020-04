A Academia Portuguesa de Cinema (APC) realizou um inquérito aos seus associados e concluiu que 80% dos profissionais obtêm os rendimentos através de recibos verdes (65%) ou similares (15%) e que não conseguem recorrer a nenhum apoio definido pelo Governo até agora, para responder à pandemia da Covid-19. "Quanto ao regresso à atividade, depois de passada a pandemia, apenas 57% confirma que planeia regressar. Os restantes não sabem se regressam e há mesmo 3% a informar que deixarão de exercer atividade neste setor", lê-se em comunicado enviado pela APC.O inquérito foi entregue à Presidência da República, à Secretaria de Estado da Cultura e ao ICA- Instituto do Cinema e Audiovisual.A maioria das rodagens foram suspensas e 30% não sabe se poderá voltar a rodar. As rodagens mais afetadas foram as de séries televisivas (39,4%); longa-metragem (35,4%); curta-metragens (27,6%); publicidade (18,9%) e programas de TV (16,5%).Para lidar com a crise criada pela pandemia da Covid-19, a APC pede a criação de um Plano de Emergência que assegure a sobrevivência dos profissionais do cinema e audiovisual, para o qual a Academia Portuguesa de Cinema se disponibiliza a colaborar; um concurso relâmpago com verbas para iniciativas online, e de burocracia mínima; e regresso às rodagens com equipas reduzidas e cuidados sanitários máximos.A APC pede ainda a abertura gradual das salas de espetáculo respeitando as normas sanitárias necessárias."O setor do cinema e do audiovisual emprega direta e indiretamente mais de 20.000 profissionais, entre atores, realizadores, guionistas, argumentistas, técnicos de luz e som, e muitos outros", frisa a APC, para os quais pede medidas de contingência.