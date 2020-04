Chris Woodhead encontrou uma forma de combater o aborrecimento do isolamento social: a cada dia de confinamento, tatua o seu próprio corpo — e já está a ficar sem espaço.Desde que começou a quarentena, já fez 40 tatuagens novas. "Dei-me conta de que não sabia o que fazer durante o dia e comecei a descuidar a alimentação. Portanto, a ideia de me tatuar todos os dias tem-me indicado direções. Sem um caminho, ficamos perdidos", explicou à BBC.Todos os dias, às quatro da tarde, Woodhead senta-se a preparar novos desenhos inspirados na situação atual. Já se lembrou de tatuar uma frase de Tiger King, protagonista de um documentário de Netflix: "Quando é que isto tudo vai acabar?" O britânico recorre à técnica hand poking, onde se utiliza uma agulhas não elétricas para tatuar.Atualmente com 33 anos, Woodhead começou a tatuar-se com 18, inspirado na cena punk norte-americana e por Duncan X, um tatuador icónico britânico. Hoje em dia, tem mais de mil tatuagens no seu corpo.