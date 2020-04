Um clube de striptease do Oregon, EUA, adaptou-se à pandemia do novo coronavírus . O Lucky Devil Lounge, em Portland, passou a entregar comida e a mostrar striptease num drive-thru.O clube fechou devido ao fim dos ajuntamentos e do serviço dentro de bares e restaurantes a 16 de março, decretado pelo governo estatal. Contudo, ainda é possível entregar refeições.Shon Boulden, o dono do clube, começou a entregar comida logo no dia seguinte. "A nossa receita transformou-se em zero da noite para o dia", afirmou Boulden à agência Reuters. No Twitter, como piada, sugeriu que as suas funcionárias entregassem comida. Era uma piada, que se tornou viral.Agora, o Lucky Devil tem dois serviços: um drive-thru onde as pessoas vão buscar a comida em regime take away e veem as strippers, e entrega de refeições feita por dançarinas, sempre acompanhadas por seguranças para manter o distanciamento social.O preço de cada serviço é de 30 dólares. "A resposta tem sido incrível", diz Boulden.