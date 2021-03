Viva a era dourada do podcast

Podcasts-fantasmas pululam as nuvens cibernéticas, os seus bites e bytes ansiando o regresso de quem os criou e a seguir abandonou sem qualquer aviso, sem sequer um "não és tu, sou eu". São resquícios do primeiro confinamento, de quando demasiada gente presa em casa, com tempo e iniciativa, começou um podcast sem saber muito bem no que se estava a meter.



Rúben Martins, jornalista na equipa de áudio do Público e quase a terminar uma tese de doutoramento sobre o fenómeno dos podcasts em Portugal explica o que se passou, ele que fez um levantamento académico sobre os programas que emergiram durante a pandemia: "Quem entra neste meio pensa muitas vezes que isto é algo que não dá trabalho e que vai conseguir audiências interessantes. O problema é que isso é muito difícil. Até podes ter um primeiro episódio que corre bem porque os teus amigos vão ouvir, mas o entusiasmo é de pouca dura."



Invariavelmente, os podcasts acabaram por finar de mansinho, sem que o último episódio seja o do adeus, revela o investigador: "A maioria dos podcasts entretanto abandonados acaba com os próprios produtores a dizerem ‘Voltamos para a semana", só que depois não voltam. O que é que acontece? Desmotivam-se. "Quando começas tens umaideia do que o podcast vai ser e imaginas os números que podes atingir." Quando a realidade fica aquém do que se projetou, entra a desmotivação. "Há a ideia de que isto é muito fácil, mas mesmo que seja meia hora a falar todas as semanas sobre qualquer coisa sem guião, é preciso manter o ritmo e querer gravar", diz.