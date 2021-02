O que é o Clubhouse, a app que está a conquistar o mundo?

Parece ter chegado no momento certo. Em abril de 2020, quando o mundo já enfrentava uma crise pandémica em larga escala, foi lançada para o sistema operativo iOS, da Apple, uma rede social com uma proposta aliciante para tempos de confinamento: a possibilidade de ouvir e participar em palestras, conversas e debates sobre variados assuntos a partir do conforto da sua casa.

A aposta resultou, e de que maneira: avaliada em 100 milhões de dólares em maio de 2020, o Clubhouse valia dez vezes isso em janeiro deste ano, numa altura em que contava com 600 mil aderentes por todo o mundo. O verdadeiro salto deu-se, no entanto, quando o empresário Elon Musk sediou na plataforma uma conversa transmitida no YouTube, também em janeiro, contribuindo para que, no espaço de um mês, chegasse aos 6 milhões de utilizadores.

O fenómeno não tardou a chegar a Portugal. Na semana passada, o Clubhouse chegou ao terceiro lugar na lista de aplicações mais populares na AppStore portuguesa, e diversas figuras públicas, como o político Adolfo Mesquita Nunes, o comediante Rui Unas, a atriz Sónia Balacó ou o artista visual Vhils, já aderiram.