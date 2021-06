Assadores a postos: saiba onde pode comer as sardinhas neste São João

Com maior ou menor imaginário popular, há restaurantes e hotéis no Porto e em Gaia que já lançaram os seus menus de São João. Para quem prefere ficar em casa, também há boas opções.

Ainda não é este ano que o São João sai à rua, com bailaricos bairro sim bairro sim, assadores improvisados em cada esquina, marteladas na cabeça e os inevitáveis cumprimentos com alho porro e cidreira no nariz de quem passa. Porém, o cheirinho a sardinha assada e a fêveras vai andar no ar, graças aos menus que muitos restaurantes do Porto e de Gaia prepararam para, ainda que de forma contida, prestar homenagem ao santo padroeiro.