Planos de subscrição Xbox One e Playstation 4

Quando se compram videojogos para os mais novos, há vários fatores a ter em conta. O preço, a duração do jogo, o seu caráter de repetibilidade e, claro, o divertimento, são alguns deles. O modelo freemium de títulos como Fortnite ou Apex Legends são tentadores para alguns pais, mas há opções que podem sair mais baratas a longo prazo.Se o seu filho já jogou Minecraft, bem pode saltar para um outro nível com Super Mario Maker 2 ou Dreams. Ou dar-lhe a hipótese de experimentar vários ao mesmo tempo, com um serviço de subscrição da Xbox One ou PlayStation 4.PlayStation 4A Media Molecule desenvolveu uma das melhores plataformas de criação da década passada, com a série Little Big Planet. Esta década lançaram finalmente um projeto há muito anunciado, este Dreams, onde é possível criar jogos inteiros a partir do nada ou mesmo fazer filmes. É um jogo onde os sonhos se tornam realidade e um catalisador de talentos.Xbox One, Nintendo SwitchCom um visual inspirado nos desenhos animados da década de 30, Cuphead tem um aspeto tão incrível que parece difícil acreditar que se está a jogar um jogo assim. Tem a possibilidade de ser jogado com um ou dois jogadores e o esquema é sempre o mesmo: vencer bosses finais. É muito, muito difícil. Em breve será convertido numa série na Netflix.Xbox One, PlayStation 4Peggle 2 é um misto de um Tetris com um Puzzle Bobble 2, em que se valoriza também a paciência do jogador e o seu jeito para criar tabelinhas e ricochetes impossíveis. Como é bem mais calmo que os jogos em que se inspira, Peggle 2 revela-se numa experiência relaxante, quase terapêutica.Nintendo SwitchOs níveis de Super Mario foram sempre tão bons que é difícil pensar que se poderia fazer melhor. Contudo, a Nintendo quis desafiar os jogadores e instigá-los a tentar fazer melhor que eles. Super Mario Maker 2 espicaça a ambição de qualquer um que já jogou um Super Mario. Mesmo que não se consiga fazer melhor, pode-se sempre fazer mais difícil que os originais. Também é um desafio.Nintendo SwitchQualquer Super Mario tem segredos escondidos que demoram horas, dias, semanas, meses, a serem desbloqueados. Um dos prazeres de qualquer jogo da mascote da Nintendo passa por aí. Este Super Mario Odyssey vai mais longe: o fim do jogo é apenas o começo de uma procura de tesouros que durará dias.PlayStation 4, Xbox OneEm plena febre de Fortnite, a Respawn lançou o também grátis Apex Legends. Embora só tenha um ano, tem-se relevado um Battle Royale sólido e com um número muito alto e regular de jogadores. É o culminar da experiência de uma empresa que trabalhou em Call Of Duty e criou Titanfall, incrível first person shooter.PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox OneA Ubisoft nunca teve uma consola, mas isso nunca a impossibilitou de ter uma mascote. E não, não é o assassino de Assassin’s Creed. É Rayman, o boneco desmembrado com poupa parva que ao longo de década e meia tem feito arrancar muitos cabelos aos jogadores. Um jogo de plataformas clássico, com um nível de dificuldade exigente.PlayStation 4, Xbox One, Nintendo SwitchO jogo que quebrou diversas barreiras (entre as quais a possibilidade de jogar online entre diferentes consolas) e que colocou a palavra freemium nas cabeças - e nas carteiras - dos pais, Fortnite é grátis de jogar, e é um dos melhores battle royale (tipo de jogo onde vários jogadores são colocados num cenário em que sobrevive o melhor) atuais. Convém, no entanto, controlar os custos dentro do jogo.PlayStation 4, Xbox One, Nintendo SwitchQuando a Psyonix lançou Rocket League estava muito longe de imaginar que se iria tornar o sucesso em que se tornou. Um jogo de futebol jogado com carros? Mas é mesmo isso - e frenético, com uma curva de aprendizagem que respeita o tempo do jogador e é altamente competitivo. Tornou-se um daqueles casos sérios de competição online.PlayStation 4A sequela de Ni No Kuni não foi desenvolvida pelos Studio Ghibli como o original, mas a Level-5 fez um bom trabalho neste RPG (role-playing game) de animação. O universo é vasto e está-se sempre com a sensação de estar a jogar um desenho animado, o que é ótimo. Ainda por cima leva 40 horas a terminar.Tanto a Xbox One como a PlayStation 4 oferecem atualmente planos de subscrição que permitem aceder a uma grande biblioteca de jogos por um valor mensal. O Game Pass, da Xbox One, custa €9,99 por mês e dá acesso a um catálogo com mais de 100, como Sea of Thieves, Minecraft, LEGO Worlds, Forza Horizon 4, a série Fable e alguns clássicos da Rare. O mesmo custa ter o PlayStation Now para a PlayStation 4: o catálogo é maior (mais de 700 jogos), mas não tem tantos recentes. Contudo, tem uma grande vantagem: é possível jogá-los em streaming. Atualmente estão disponíveis títulos como os três primeiros Uncharted, vários da série LEGO, Invizimals: The Lost Kingdom ou Grim Fandango Remastered.