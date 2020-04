Um dos objetivos nesta fase, explica a presidente da APDPK, Ana Botas, é "minimizar as deslocações, [os doentes] não terem que se dirigir aos hospitais e centros de saúde." Ora, nesses contactos, perceberam que "as pessoas estão muito sozinhas, sem as visitas -- que não podem receber. E a parte emocional está a falar mais alto." Por isso, criaram uma linha de apoio com atendimento psicológico ao cuidador e ao doente.





Estará a funcionar a partir de 3 de abril, pelo número de telemóvel 924 034 463.



Numa primeira fase vai estar disponível apenas uma hora nos dias úteis, entre as 17h e as 18h . Mas se receberem muitos contactos, o horário de atendimento será alargado.



A escolha do horário não foi um acaso, explica Ana Botas: "É quando as pessoas telefonam mais para a associação. Acordam de manhã, ainda estão com o bom humor. Mas à medida que as horas vão passando e ficando em casa sem nada e ninguém, a solidão começa a agravar-se a pessoa fica mais nostálgica. Temos algum temor que as depressões se poderão agravar um pouco, porque esse isolamento é propício a isso."



Não é exemplo único. Conheça as linhas que estão disponíveis para responder a dúvidas e dar acompanhamento psicológico:



DIABETES

- Linha da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal. Disponível entre as 8h e as 20h , nos dias úteis, pelo número 21 381 61 61.

- Linha conjunta da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo, do Núcleo de Diabetes Mellitus da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna e da Sociedade Portuguesa de Diabetologia. O número gratuito 302 051 685 está disponível todos os dias, entre as 8h e as 22h .





CANCRO

- A Liga Portuguesa Contra o Cancro tem disponível atendimento online. E também reforçou as linhas Cancro (808 255 255) e Pulmão (808 259 259).