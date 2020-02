Com a chegada das novas consolas da Sony e da Microsoft no final do ano, há ainda secretismo sobre as surpresas que chegarão ao mercado. Apesar de se desconfiar que virá um novo Halo com a nova Xbox ou um possível novo jogo de Zelda na Nintendo Switch, nada está confirmado. Há algo que costuma ser verdade: os últimos anos de vida de uma geração de consolas costuma ser dos mais ricos. Por isso, espera-se um grande ano para a Playstation 4 e a Xbox One. Escolhemos sete grandes lançamentos que chegarão nos próximos meses.Editado em 1999, Resident Evil 3, com o subtítulo Nemesis, foi o fim da série como se conhecia. Na atual geração de consolas, os primeiros títulos da série têm surgido em versões remasterizadas que trazem aqueles universos para os gráficos atuais. Parecem novos, com mecânicas adaptadas para a jogabilidade presente, e com o espírito hardcore de jogo de aventuras misturado com puzzles. Se for tão bom como o remake de Resident Evil 2, está aqui um dos jogos do ano.Muitos dos jogos de que se fala para 2020 são entradas em franchises ou remakes. Isso quer dizer que o mercado está estagnado? Nem por isso, mas as marcas vendem. E velhas marcas podem potenciar grandes experiências na indústria dos videojogos. A história dos First Person Shooters [FPS] não se escreveria sem Doom (e sem Half-Life, que também regressa em março com Alyx) e há razões para se estar entusiasmado com Doom Eternal: o reboot da série em 2016, com Doom, foi muito bom e manteve tradição de ter um modo single player entretido, ou seja, não descurou esse lado como muitos jogos do género o fazem. E é essencial ter um FPS à mão para se jogar sozinho.Longe vai 1997, o ano em que a saga Final Fantasy deixou de ser um exclusivo das consolas da Nintendo para passar para a Sony PlayStation. Final Fantasy VII foi esse marco e tornou-se num dos títulos mais importantes da Sony. O remake começará a dar em 2020 os primeiros passos, isto porque será dividido em partes. A que chegará em abril deste ano é apenas a primeira e acontecerá na parte de Midgar do jogo: ou seja, o início muito início, longe das mais de 40 horas de jogo do original. As imagens já divulgadas são um espanto, mas será que a realidade do remake vencerá as boas memórias?E se pudesse jogar os seus próprios sonhos? Se já jogou um dos títulos da Media Molecule (a série Little Big Planet ou Tearaway), essa ambição não será estranha. Dreams foi apresentado em 2013. Sete anos depois será possível jogá-lo. Agora poderá ser daqueles inícios de franchises que mudarão a forma como se joga. E o que significará "jogar os sonhos"? Em Dreams poder-se-á criar os próprios jogos, níveis e personagens de acordo com uma série de ferramentas dadas, que poderão ser partilhados online. Nada disto é novo, mas Dreams irá abrir uma nova escala para o futuro.Do pouco que já foi mostrado à imprensa, Nioh 2 mantém a tradição do dificílimo jogo de 2017: é dificílimo. A segunda entrada no franchise é uma prequela, e mantém o estilo de jogo: o jogador anda pelo mundo a matar demónios com espadas, arcos e flechas e tudo o mais que não tenha balas (embora também haja alguma magia à mistura). Nioh 2 é mais uma prova de que ainda há mercado para jogos difíceis e jogadores dispostos a aceitar o desafio de tentativa-erro e de recomeçar e tentar tudo de novo. Parece exasperante (e é), mas também é muito recompensador.Será exagerado dizer que em 2013 The Last Of Us mudou a forma como se pensa nos videojogos? Não. Ele um passo essencial para a entrada da indústria numa idade adulta. No segundo capítulo desta aventura linear, na terceira pessoa, que acontece num mundo pós-apocalíptico, a protagonista será Ellie, a rapariga que, com Joel, mostrou que era possível construir uma história ao nível de A Estrada, de Cormac McCarthy, sem as cedências narrativas que costumam existir noutros media de entretenimento. Será que consegue manter o nível do primeiro?Os criadores da adaptação de The Witcher para o universo dos videojogos, a CD Projekt Red, há muito que anda a acenar com Cyberpunk 2077, um role-playing game futurista que promete abalar o mercado. Estava prometido para 16 de abril de 2020, mas um novo adiamento empurrou o jogo para setembro. Quem já esperou uma década, espera mais uns meses. Principalmente, porque se é para controlar Keanu Reeves (o protagonista), num futuro que reúne uma série de imaginários da ficção científica (literária e não só), tem de ser perto do perfeito.