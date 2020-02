Viciados em raspadinhas: estudo alerta para aumento do vício do jogo

A Lotaria Instantânea existe em Portugal desde 1995. Em 2010, foi renomeada pelos Jogos Santa Casa de Raspadinha. Para jogar não é preciso nenhum conhecimento acrescido, o seu preço não é excessivo e são altamente acessíveis.

É por isso que têm o potencial de encorajar o vício do jogo, por serem associadas a experiências enriquecedoras e com a possibilidade de receber quantias de dinheiro em pouco tempo. Um estudo, publicado esta sexta-feira na revista científica The Lancet Psychiatry, refere que existem cada vez mais pessoas a recorrerem a médicos para combater doenças de jogo patológico.

No estudo, realizado pelos psiquiatras Daniela Vilaverde e Pedro Morgado do Hospital de Braga, é revelado que as vendas da Raspadinha tem aumentado exponencialmente desde 2010 e que, em 2018, a Santa Casa recebeu com a lotaria cerca de 1,6 mil milhões de euros – aproximadamente 160 euros gastos por cada português.

Lucros Raspadinha 2010-2018

Em comparação com outros países europeus, este número é muito mais: em Espanha, o montante gasto em raspadinhas em 2018 foi de 627 a um milhão de euros – cerca de 14 euros por pessoa.

O estudo refere também que, apesar dos aspetos aditivos das raspadinhas serem várias vezes descritos na literatura científica, nenhum estudo epidemiológico foi ainda desenvolvido em Portugal. Os investigadores do Hospital de Braga alertam também que a subida no número de vendas da Raspadinha tornam estudos futuros sobre o problema "urgentes e necessários".



O número da linha de apoio Jogo Responsável da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa é o 214 193 721.