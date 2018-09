Marian Avila, modelo espanhola de 21 anos com síndrome de Down, cumpriu o seu sonho na New York Fashion Week.

Marian Avila, modelo espanhola de 21 anos com síndrome de Down, cumpriu o seu sonho de desfilar na Semana da Moda de Nova Iorque, no sábado, dia 8 de Setembro. Tudo aconteceu por ter conhecido uma estilista através das redes sociais.

"Eu senti-me muito bem e adorei andar na passerelle. Queria mostrar ao mundo que não há barreiras", disse Marian, citada pelo jornal Daily Mail.





A responsável por Marian chegar a desfilar neste evento de moda foi Talisha White, que conheceu o sonho da rapariga através de uma outra modelo. Ao saber do objectivo de Marian, Talisha começou a falar com ela pelo Facebook. "Eu estou muito feliz por ela. Ela tem ido a entrevistas com a Vogue e com diferentes agências de modelo", afirmou a designer.

Marian sonhava em tornar-se modelo e desfilar na New York Fashion Week desde pequena: "Eu treino todos os dias. Actualmente estudo para me tornar actriz".



Outra das modelos que esteve em palco foi Tae McKenzie, que sofre de epilepsia e desfilou de cadeira de rodas. "Há muitas pessoas na minha situação que não acreditam que podem concretizar os seus sonhos. Nada é impossível", afirmou Tae.



"Eu queria mostrar que não há um tipo de mulher que é bonita, mas que todos os tipos de mulher são bonitas. Desde modelos a mulheres que andam de cadeiras de rodas ou com síndrome de Down", disse a estilista. E acrescentou: "Eu adoro criar oportunidades para as raparigas lutarem e cumprirem os seus sonhos".