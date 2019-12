É noite de celebrar o São Martinho na freguesia de Conde, em Guimarães. No termómetro batem uns gelados 5 graus, temperaturas impróprias para concertos ao ar livre. Amanhã é a vez de Toy subir a palco, indiscutível cabeça de cartaz das festas, mas hoje o nome maior é o de Maria Leal. Mal ela chega, no seu Land Rover, já passava das 21h, as crianças correm directas para a estrela da festa. "Olhá Maria Leal", gritam como se estivessem a anunciar a chegada do Pai Natal, já de telemóvel em riste para a primeira de muitas fotos da noite.



Maria Leal improvisa um backstage no seu Land Rover que, na ausência de camarim, virou cenário de maquilhagem e de muda de roupa. "Vou-me retocar se não estou feita". Antes disso, à hora do jantar, já tinha feito as delícias das senhoras da cozinha que, na tenda dos comes e bebes montada junto ao palco, lhe presentearam duas pizzas em forno de lenha com as inscrições em ketchup "Maria Leal" e "Aqui só para ti". Do ketchup Maria não gosta, mas o gesto valeu muitas fotos, beijinhos e agradecimentos junto aos tachos e às panelas. "A nossa cozinha tem tudo: lágrimas, paparazzis", dizia uma senhora contagiada pela emoção, enquanto outra puxava a cantora com vigor para mais uma foto, "ó Maria, anda cá!".



Ao longo dos 30 minutos de espectáculo, Maria Leal aproximou-se vezes sem conta da berma do palco, baixando-se para fazer corações com as mãos com as crianças; puxou pela plateia entre as músicas: "Vamos 'arrebentar' com esta porra toda!"







