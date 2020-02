Maria Leal ilibada de roubo de um milhão de euros a ex-marido

O Ministério Público de Lisboa arquivou o processo no qual a cantora Maria Leal respondia pelo furto de um milhão de euros que pertencia ao ex-marido. A decisão foi conhecida esta terça-feira.

O despacho de arquivamento, a que o

teve acesso, informa que o Ministério Público não conseguiu fazer prova de que Maria Leal tenha enganado o ex-marido, Francisco d’Eça Leal, que sofre de uma doença do foro mental aguda (esquizofrenia), conseguindo apoderar-se de bens no valor de um milhão de euros, oriundos da fortuna que aquele herdou do pai.