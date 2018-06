"Vai, vai, vai, vai com força Portugal", pode ouvir-se.

A letra é simples, e a mensagem é clara: apoiar a Seleção Nacional no Mundial 2018, a decorrer na Rússia.



A artista Maria Leal, fez uma adaptação do seu mais recente tema 'O verão é nosso', com uma letra dedicada à equipa de futebol portuguesa, sem nunca se esquecer de mencionar Cristiano Ronaldo, o capitão.



Com uma letra animada e de apoio, Maria Leal acredita que Portugal vai ser 'campeão mundial'.



"Vai, vai, vai, vai que o Mundial começou

Vai, vai ,vai e o Ronaldo já marcou



Vai, vai, vai com força Portugal

Vai, vai, vai, vai ser campeão mundial



Vai, vai, vai (é golo, é golo) x2

Vai, vai, vai (é golo de Portugal) vai ser campeão mundial



Vai!"