Vacina da AstraZeneca vai ser dada só a pessoas com menos de 65 anos. Siga ao minuto

Irmãs de Vila Real sem Internet vão para escola ter aulas 'online'

As irmãs sem acesso à Internet em casa em Carrapuços, em Ribeira de Pena, vão assistir a partir de hoje às aulas 'online' na escola de Cerva, numa solução conjunta entre o Agrupamento e o município.



O regresso do ensino à distância aumentou as preocupações de uma família que vive em Carrapuços, na União de Freguesias de Cerva e Limões, no concelho de Ribeira de Pena, distrito de Vila Real, onde praticamente não há acesso à Internet e as duas filhas têm de sair da aldeia para assistirem às aulas.



Inês Magalhães anda no 3.º ano, e Cristina Magalhães frequenta o 9.º ano, em Cerva. Patrícia Mucha, da Câmara de Ribeira de Pena, explicou à agência Lusa que a solução encontrada passa por levar as meninas para a escola de Cerva, inserido no Agrupamento de Escolas de Ribeira de Pena, onde terão as aulas à distância.



Trata-se, referiu, de "um espaço que conhecem, onde vão estar devidamente acompanhadas e onde têm acesso a almoço", sempre que for necessário. Segundo esta responsável, a câmara vai assegurar o transporte às duas alunas e os horários já estão delineados de acordo com as horas em que decorrem as aulas 'online'. Ali também poderão permanecer para as aulas assíncronas.