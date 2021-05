Libertados nos EUA os primeiros mosquitos geneticamente modificados

A empresa de biotecnologia Oxitec libertou dezenas de milhares de mosquitos geneticamente modificados no estado da Flórida, nos Estados Unidos da América. O objetivo é conseguir um equilíbrio no ecossistema que ajude a combater doenças causadas por estes insetos. O projeto prevê libertar mil milhões de mosquitos machos geneticamente modificados.

A experiência social foi desenvolvida em conjunto pelo Florida Keys Mosquito Control District (FKMCD) e pela Oxitec e tem por finalidade reduzir ao máximo a transmissão de doenças como a dengue, o zika e a febre amarela. Andrea Leal, a diretora executiva do FKMCD, disse em comunicado que têm sido detetadas resistências a alguns dos métodos de controlo de transmissão destas doenças propagadas via insetos e por isso está a ser tentado este novo método. De acordo com o comunicado de imprensa anexo ao estudo, a ideia é que os mosquitos concebidos em laboratório reduzam a população de Aedes aegypti, espécie de mosquito que representa apenas 4% da população total destes insetos em Florida Keys, mas que causaram 70% dos casos de dengue no ano passado.

Os cientistas libertaram mosquitos machos geneticamente modificados da espécie Aedes aegypti. Estes espécimes não mordem e o objetivo é que acasalem com as fêmeas, que são responsáveis por morder humanos e passar as doenças. Ora, os machos modificados, ao acasalarem, transmitem um gene que faz com que as larvas fêmeas não sobrevivam às primeiras fases de desenvolvimento. Já as larvas macho, sobrevivem e passarão este gene às gerações futuras, o que fará com que diminuam os exemplares da espécie Aedes aegypti.