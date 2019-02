Funcionários de um jardim zoológico na Palestina decidiram amputar as garras de uma leoa de maneira a que crianças pudessem brincar com o animal e a torná-lo "mais seguro". O caso, divulgado internacionalmente pelo jornal britânico Mirror, tem sido alvo de críticas e especialistas e ativistas consideram que o ato de cortar as garras a um leão é "muito semelhante à de cortar os dedos a um ser humano a sangue frio".

Tratadores da leoa no Rafah Zoo, em Gaza, retiraram as garras de uma leoa de 14 meses com uma tesoura enquanto o animal estava sob efeito de tranquilizantes. O objetivo do jardim zoológico é permitir que a leoa brinque com as crianças e se torne "mais amigável" para os visitantes, refere o dono do parque Mohammed Jumaa ao Mirror. "Queremos reduzir a agressividade do leão", disse.