Uma semana a acompanhar Big Bruno de Carvalho

Para os sócios do Benfica ou para os adeptos do FC Porto, o cidadão Bruno Miguel Gaspar de Carvalho subiu na vida: passou de presidente oficial do Sporting CP entre 2013 e 2018 a presidente oficioso do Big Brother no início de 2022. A ascensão fulgurante de dirigente desportivo a vedeta da TV deve-se à demanda de um homem excecional por um desígnio que faça jus aos seus talentos.



Depois de ser porta-bandeiras da Torcida Verde, praticante de luta livre, empresário da construção civil, perito em decoração de interiores para o mercado russo, autor de aforismos elegantes (“o bipolarizado futebol português funciona como um ânus”), performer humorístico com tendências suicidas (“para fazerem mal ao Sporting vão ter primeiro de me matar”) e incendiário-mor acusado de terrorismo (seria ilibado judicialmente da autoria moral do ataque a Alcochete em maio de 2019), Bruno parece ter encontrado o destino traçado à nascença há meio século: ser uma estrela.



O veículo do estrelato? Uma locomotiva de parvoíces avulsas e grandes audiências com mais de duas décadas no trono dos reality shows. De acordo com o filósofo Guy Debord em A Sociedade do Espetáculo, produtos que hoje parecem de uma inocência monástica ao lado do Big Brother (o livro foi escrito em 1967) são “uma droga para escravos” – os escravos somos nós, grudados ao ecrã como lagartos – num mundo que transforma qualquer relacionamento humano em mercadoria transacionável. Mas quem não aprecia uma boa peixeirada semiótica?