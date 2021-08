PÔR DO SOL: a série que pôs Quim Barreiros a pedir um dueto à RTP

Estreou na semana passada e rapidamente virou sensação nas redes sociais. As paródias multiplicam-se e os hashtags não saem das tendências diárias. Mas afinal, o que é o PÔR DO SOL?

PÔR DO SOL é uma espécie de roupa velha do universo das novelas. As referências estilísticas e linguísticas estão lá todas misturadas, envolvidas por um elenco cheio de caras conhecidas do género em Portugal – Marco Delgado, Diogo Amaral, Sofia Sá da Bandeira e Gabriela Barros, só para mencionar alguns – e temperadas com uma dose aguda de humor. O prato é servido em 16 episódios pela RTP, de segunda a sexta, às 21h.