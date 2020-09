Quase resvalando para a auto-indulgência, Tudo Acaba Agora consegue terminar a sua peculiaríssima viagem como um dos filmes do ano. Baseado na novela elogiada de Iain Reid, acompanham-se algumas horas – que se desdobram em vidas inteiras – no percurso de uma poetisa de nomes tão múltiplos como indefinidos (e que pode também ser pintora ou estudante de física quântica, interpretada pela flamejante Jesse Buckey) com o seu namorado recente, Jake (Jesse Plemons, notável naquele registo de neurose dolorosa) até à casa dos pais deste, seguido de um desvio pela escola secundária onde Jake sofreu os surdos pesadelos da adolescência.Terceira longa escrita e realizada por Charlie Kaufman (Sinédoque, Nova Iorque, Anomalisa), é uma coisa mental cujas teias psicológicas, encruzilhadas dramáticas ou referências estéticas – mostra-se ou fala-se de Cassavettes, Guy Debord, o discurso ipsis verbis de John Nash na cerimónia de entrega do Nobel em Uma Mente Brilhante de Ron Howard, a escrita de Pauline Kael ou o musical Oklahoma! de Rodgers & Hammerstein – podem exasperar o mais investido dos espectadores.Há ballets num ginásio, vastos monólogos interiores, standards cantados em palco, múltiplos tropeções temporais, conversas de 22 minutos num carro sob forte nevão e um porco com larvas em desenho animado. Passar-se-á num multiverso (a quântica reaparece na 'intriga' como uma irritação cutânea)? Jake e o porteiro de vários flashes, e da sequência final, são uma e a mesma pessoa? Será a rapariga uma invenção da psique do atormentado protagonista?Kaufman já explicou o essencial em entrevistas recentes – estão disponíveis online – mas essas palavras não fazem parte do fascínio do filme, muito menos da sua equação artística. Tudo Acaba Agora não tem a coerência temática e imagética do par de obras notáveis que Kaufman escreveu para Spike Jonze (Queres Ser John Malkovich e Inadaptado), ou o melancólico romantismo da obra-prima que assinou para Michel Gondry (O Despertar da Mente). Mas é o seu filme mais secreto e aterrador.De Charlie KaufmanEUA; Drama; 134m; M/12Com Jesse Plemons e Jessie BuckleyEm streaming, na NetflixNota: 4 estrelas