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Tsunami, o cão herói que ajudou a localizar 12 pessoas com vida entre os escombros na Venezuela

Diogo Barreto
Diogo Barreto 16:19
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Um dos primeiros resgates de Tsunami nestes sismos que atingiram a Venezuela foi o de um homem com cerca de 60 anos.

Tsunami, um cão de nove anos, tem sido incansável nas operações de resgate após os sismos na Venezuela. O border collie ajudou a localizar pelo menos 12 pessoas com vida nos escombros, segundo a imprensa venezuelana.

Tsunami, cão da Venezuela
Tsunami, cão da Venezuela DR

Têm sido partilhados vários vídeos nas redes sociais que mostram a forma como o animal consegue detetar sobreviventes. Impõe-se um silêncio total para que Tsunami consiga usar a sua audição apurada para detetar algum apelo de ajuda. O animal fareja os escombros, acompanhado pelo tutor Jorge Beens, que inicia os primeiros trabalhos de socorro depois do cão detetar a fonte do pedido de auxílio.

Um dos primeiros resgates de Tsunami na Venezuela foi o de um homem com cerca de 60 anos, localizado nos destroços de um prédio em San Bernardino, em Caracas.

De acordo com a imprensa local, Tsunami foi vítima de maus-tratos e abandonado, tendo sido retirado das ruas em 2017 pela Associação Pro Defesa de Animais (APROA) e, mais tarde, treinado por Jorge Beens para fazer parte da equipa canina de resgate Ksar-Ecid.

Desde sexta-feira que Tsunami está a detetar sobreviventes em La Guaira, uma das zonas mais atingidas pelo terramoto.

Além de resgates na Venezuela, Tsunami também ajudou em missões após os sismos da Turquia e da Síria, em 2023.

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