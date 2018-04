Tiago, o Justo, era irmão de Jesus

O julgamento só terminou há dois meses. Durou cinco anos, com 116 sessões, 133 testemunhas e mais de 12 mil páginas de depoimentos. No Tribunal Distrital de Jerusalém estiveram peritos de quase todas as áreas. Especialistas em testes de carbono-14 (que datam objectos históricos), em história bíblica, paleografia, geologia, biologia e microscopia.





O caso exigia todos os esforços, uma vez que no banco dos réus estava algo muito invulgar: uma caixa de pedra calcária, destinada a guardar os ossos de um corpo, com 50 centímetros de comprimento e 25 quilos. Os ossários foram muito utilizados na cidade santa entre 20 a. C. e 70 d. C., mas um pormenor tornava este objecto especial. Na pedra, uma inscrição em aramaico anunciava: Ya'akov bar Yosef achui d'Yeshua. Em português: "Tiago, filho de José, irmão de Jesus."A ideia de que aquela caixa podia conter os restos mortais de um irmão de Jesus agitou o mundo. Se fosse verdadeira, seria a primeira prova física da existência de Cristo. Mais: provaria que Jesus, filho de Deus, nascido por milagre do ventre de Maria, teria uma família. Seria possível? Os próprios Evangelhos do Novo Testamento parecem comprová-lo. "Não é Ele filho do carpinteiro? Não se chama a Sua mãe Maria, e Seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Suas irmãs não estão todas entre nós?", interrogam os habitantes de Nazaré no Evangelho de Mateus.

Em 2004, a Autoridade de Antiguidades de Jerusalém analisou a peça e concluiu que a sua inscrição era falsa. Argumentou que a pátina (espécie de verdete que se forma sobre objectos pré-históricos) nas duas partes da inscrição era diferente e que a segunda parte do registo ("irmão de Jesus") teria sido escrita talvez um século depois da primeira. Mas o juiz Aharon Farkash, do Tribunal de Jerusalém, determinou que o ossário era verdadeiro e que não ficou provado que Oded Golan (o coleccionador de arte que mostrou a peça ao mundo) o tivesse forjado.



Contudo, as dúvidas sobre a verdadeira identidade deste Tiago (referido na inscrição) permanecem: seria este Tiago o "Tiago irmão de Jesus" referido nos Evangelhos da Bíblia? Não podemos saber com certeza. Segundo a Universidade de Telavive, esta conjugação de nomes era raríssima: havia apenas entre duas e quatro pessoas com esse perfil. Mas outros especialistas afirmam, pelo contrário, que Jesus, José e Tiago eram dos nomes mais vulgares daquele tempo.



Alguns defendem mesmo que em Jerusalém havia pelo menos 20 homens que podiam corresponder a essa inscrição, ou seja, com o nome Tiago, um pai chamado José e um irmão Jesus. Além disso, não há nenhuma referência na inscrição a Tiago como irmão "do Messias" nem a Jesus como sendo "de Nazaré", explica o australiano John Painter, professor de Teologia, no livro Just James.

O irmão de Jesus terá nascido na Nazaré, depois de Cristo (não se sabe quando), e morrido entre 62 e 66 d. C. em Jerusalém. Contudo, o sítio onde foi enterrado também permanece um mistério. Alguns historiadores defendem que Tiago foi sepultado perto do templo de Jerusalém, o lugar onde teria sido martirizado. O coleccionador de arte que tinha o ossário alega que a peça foi adquirida em 2002 num mercado de antiguidades a leste de Jerusalém e que teria sido encontrada numa escavação no bairro de Silwan, na cidade santa.



Uma vida de incógnitas

Tiago é realmente uma personagem misteriosa do Novo Testamento. Era mais novo do que Jesus, mas mais velho do que os restantes irmãos (para além de Tiago há referência nos Evangelhos a José, Simão, Judas, Salomé e Maria).



O grau de parentesco em relação a Jesus não é consensual. A versão defendida pelos protestantes é que Maria e José terão feito vida de casal depois do nascimento de Jesus. No Evangelho de Mateus, esta relação é sugerida: "[José] não a conheceu até que ela deu à luz um filho, ao qual pôs o nome de Jesus." No contexto bíblico, "conhecer" podia significar ter relações sexuais.







Tanto a Igreja Católica como a Ortodoxa contestam esta versão, porque defendem a perpétua virgindade de Maria. A primeira argumenta que Tiago seria um parente próximo - por exemplo, um primo de Jesus, porque a palavra "irmão" nas línguas semíticas pode ter um sentido mais alargado. Os ortodoxos sustentam que Tiago seria filho só de José (de um casamento anterior a Maria). E, portanto, meio-irmão de Jesus.

Da vida de tiago sabe-se pouco: pertencia a uma família da classe média-baixa e tinha pouco dinheiro, mas não passava necessidades, até porque o pai, José, tinha um ofício respeitado, a carpintaria. A partir da Bíblia sabe-se que Jesus também praticava este ofício. É provável que José tenha passado a tradição aos restantes filhos. Durante a infância, Tiago viveu na Nazaré, uma vila pequena com dois mil habitantes.



Os seus pais eram devotos e seguidores dos costumes e tradições judaicas. "Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém, pela festa da Páscoa", relata o Evangelho de Lucas.





"Está fora de si!"

Apesar da devoção, Tiago não acreditava em Jesus. Chegou mesmo a pensar que o irmão tivesse enlouquecido. "Quando os seus familiares ouviram isto [que Jesus tinha curado um paralítico e feito alguns exorcismos], saíram para o conter, pois diziam: 'Está fora de si!'", relata o Evangelho de Marcos. A família de Jesus temia as represálias dos romanos. "É por isso que Maria e os filhos foram de Nazaré até Cafarnaum para trazerem Jesus para casa. Quando os romanos davam cabo de um homem, acabavam com a família toda", explica o padre Carreira das Neves.

Só depois da morte de Jesus é que Tiago se converteu e começou a acreditar que o irmão era o Messias. O Evangelho dos Hebreus, um livro apócrifo (os textos apócrifos foram escritos por autores anónimos muito depois da morte de Jesus e não pertencem ao cânone bíblico) diz que tinham passado três ou 10 dias (não se sabe ao certo) depois da ressurreição de Cristo quando este apareceu a Tiago e disse-lhe: "Arrumai a mesa e trazei o pão." Quando Jesus morreu Tiago teria feito uma promessa: não se alimentaria até que o Messias ressuscitasse. Por isso, estava em jejum desde a Última Ceia (a última refeição compartilhada por Jesus com os 12 apóstolos, antes da sua morte).



Jesus tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e deu-o ao irmão. "Meu irmão, come o teu pão, porque o filho do Homem ressurgiu de entre os que dormem." Este episódio não aparece na Bíblia - faz apenas parte do Evangelho dos Hebreus.





A descrição sugere que Tiago teria estado na Última Ceia e que, como tal, seria um dos 12 apóstolos. De facto, houve um Tiago presente naquele momento: era o filho de Alfeu e de Maria (uma prima da mãe de Jesus), conhecido como Tiago, o Menor. Mas, nesse caso, teria de se assumir que, afinal, Tiago era um primo de Jesus. O pastor adventista Artur Machado não acredita nisso. "Na Última Ceia estariam só aqueles que acompanhavam Cristo. Não creio que Tiago fosse um deles", diz.



Para os historiadores, e também para a Igreja, Jesus só apareceu a Tiago depois de se revelar aos 12 discípulos presentes na Última Ceia. Depois desse momento, e de Jesus ter subido para os céus, Tiago foi indicado pelos apóstolos como uma espécie de sucessor do irmão em Jerusalém, a cidade onde Cristo foi crucificado. "Provavelmente porque ele era da família de Cristo", diz José Ramos, professor de História Antiga da Faculdade de Letras.



Tiago tornou-se então o líder espiritual dos judeus cristãos. Determinava as orações, as reuniões e as leis que os fiéis deviam respeitar. Presidia à igreja de Jerusalém enquanto os outros apóstolos iam para outras cidades pregar a ressurreição de Jesus.

O cristianismo começava a afastar-se do judaísmo. No ano 49 d. C. os judeus-cristãos e pagãos-cristãos já não se sentavam à mesma mesa nem conviviam. Os vindos do judaísmo queriam que os pagãos seguissem a lei judaica e fossem circuncidados. Para discutir a questão, os apóstolos e os anciãos (chefes das famílias mais influentes) reuniram-se em Jerusalém. Foi Tiago quem resolveu o conflito: "Sou da opinião de que não se deve importunar os pagãos convertidos a Deus." E estabeleceu as regras que eles tinham de seguir: absterem-se de comer carne de animais sacrificados no templo, ou não sangrados, evitarem as relações imorais e não cometerem homicídios.



Contudo, a faceta conciliadora de Tiago também não é consensual. Há historiadores que sustentam que o livro dos Actos dos Apóstolos, da Bíblia (onde está descrita esta reunião), não é uma fonte credível. Argumentam mesmo que Tiago seria um conservador "extremista" e que terá sido durante a sua liderança que houve uma cisão entre os cristãos.

Não há dúvidas de que Tiago era um defensor da tradição judaica. Isso implicava, entre outras coisas, o respeito pelo sábado (o dia sagrado, em que não se devia trabalhar) e o absterem-se de carnes imundas (como o porco, por exemplo). Do lado oposto estava Paulo, um dos apóstolos de Jesus, que acreditava que o Messias tinha vindo para todos os povos, não apenas para os judeus. E que o importante era a fé. "Não era preciso nem o templo nem os sacerdotes ou os sacrifícios", explica Carreira das Neves.

Uma vida austera e o mistério da morte

Tiago era um líder altamente respeitado por todos os cristãos, incluindo Paulo - o pregador vocacionado para os pagãos reconhecia a importância do irmão de Jesus. E chegou mesmo a citá-lo como um dos pilares da Igreja, ao lado dos apóstolos Pedro e João.

O irmão de Jesus era um asceta. Passava várias horas do dia no templo. Costumava entrar sozinho e era visto com frequência ajoelhado a rezar pelo seu povo. De tal modo que os seus joelhos eram duros como os de um camelo, como conta um historiador do século II d. C. Ganhou o nome de "justo". "Os justos eram homens que faziam votos especiais próprios" explica o padre Carreira das Neves. Como o de Tiago: não bebia vinho nem comia carne. A sua dieta seria à base de pão, mel e azeitonas. Também não se barbeava nem cortava o cabelo e jamais se ungia com óleos ou frequentava os banhos romanos. E só vestia roupas de linho.



Apesar do seu voto, Tiago seria casado. Naquele tempo, o celibato era uma opção escolhida por poucos. A tradição era casar. E quanto mais cedo melhor: as mulheres aos 14 ou 15 anos, assim que pudessem conceber, e os homens aos 16 ou 17 anos. Tiago foi casado durante dois anos. Mas a mulher terá morrido e ele permaneceu sozinho.



Também era um homem culto, que sabia ler e escrever grego. "Atribui-se ao irmão do Senhor a carta de Tiago [que aparece no Novo Testamento], que é escrita num grego refinado. Para um judeu isso não era fácil", explica Artur Machado. Tiago podia ter um secretário que escrevesse por ele, ou então sofreria a influência da cultura helenística disseminada na Palestina.





Aparentemente Tiago nunca viajava, ao contrário do que acontecia com os outros apóstolos, que pregavam os ensinamentos de Jesus pelo Médio Oriente . Ao irmão de Jesus cabia o papel de gerir a igreja dos cristãos-judeus. "Tiago terá passado grande parte da vida em Jerusalém", diz Hershel Shanks, editor da Biblical Archaeology Review no livro The Brother of Jesus. Essa era, naquele tempo, uma das três maiores cidades do Médio Oriente, com Damasco (a norte) e Alexandria, no Egipto (a sul). Nas suas ruas estreitas albergava mais de 40 mil pessoas.



Também terá sido a cidade santa o local onde Tiago foi martirizado. Decorria o ano de 62 d. C. O procurador da Judeia, Porcius Festus, tinha morrido e o sucessor demorou três meses a chegar a Jerusalém para ocupar o lugar. Durante esse tempo, o poder foi entregue ao sumo-sacerdote Ananias II, que presidia ao Sinédrio - o local onde eram julgados os crimes contra a lei judaica.

Ananias fazia parte dos saduceus, um grupo de judeus que só seguiam as leis escritas e não acreditavam na vida depois da morte. O sumo-sacerdote não deixou escapar a oportunidade. Havia algum tempo que queria eliminar algumas vozes dissidentes do império romano, que pregavam que Jesus era o filho de Deus e tinha ressuscitado. Reuniu então os juízes do Sinédrio e perante eles trouxe Tiago, irmão de Jesus, e alguns outros judeus. Não foi difícil para o sacerdote conseguir o que queria, já que era ele que comandava o tribunal. Ananias acusou Tiago de ter transgredido a lei judaica e entregou-o para ser apedrejado.



Mas nem em relação à morte de Tiago há certezas. Alguns historiadores defendem que o martírio do irmão de Jesus teve outra autoria: os escribas (os intérpretes da lei) e os fariseus, que também foram responsáveis pela morte de Jesus. Segundo esta versão, escribas e fariseus (judeus da Palestina, conservadores dos ritos judaicos) fizeram o líder de Jerusalém subir ao pináculo do templo para o interrogarem sobre Jesus. Lá de cima, Tiago disse: "Porque me perguntais pelo Filho do Homem? Ele está no céu sentado à direita do pai e surgirá entre as nuvens." Descontentes, subiram e atiraram Tiago da muralha do recinto do templo.

Só que ele resistiu. "Vamos apedrejar o Justo", gritaram então em uníssono os judeus . Tiago ainda se pôs de joelhos e disse: "Peço-te, Senhor, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem." Foram as suas últimas palavras. Logo depois surgiu um homem entre a multidão. Segurava na mão um pau e com ele atingiu a cabeça de Tiago. Só então o irmão de Jesus fechou os olhos. E morreu.





Os quatro Tiagos do Novo Testamento

Era um dos nomes mais usados no séc. I d. c. É a variante grega do hebraico Jacob

Filho de zebedeu. Era um dos 12 apóstolos de Jesus e irmão de João Evangelista. Foi decapitado no ano 44 na Cesareia por ordem do Imperador Herodes Agripa.

Filho de alfeu. Conhecido como "o menor". Fazia parte dos 12 apóstolos. Alguns autores dizem que era filho de Maria (prima da mãe de Jesus) e, portanto, parente de Jesus.

Pai de judas. Judas era um dos discípulos de Jesus. Também aparece nos evangelhos com o nome Tadeu, por oposição a Judas Iscariotes.

Pai de josé. O avô de Jesus também é referido na Bíblia com o nome Jacob.



Este artigo foi originalmente publicado na edição 347 da revista SÁBADO, nas bancas a 22 de Dezembro de 2010.