Júnia, a mulher que a Igreja quis esconder

São 28 palavras, sem grandes detalhes sobre quem era Júnia, mas com informação suficiente para se tentar montar um mapa deste mistério. Vamos por partes: o que se sabe sobre a origem de Júnia? Sendo a Epístola uma carta aos romanos, deduz-se que Júnia fosse de Roma. "Temos muito pouca informação sobre ela, mas seria de Roma, já que Paulo lhe envia os seus cumprimentos [na carta aos que são de Roma] e o nome dela é tipicamente romano", diz ào professor da Universidade de Harvard, Giovanni Bazzana, especialista em Novo Testamento. E há mais argumentos. "O nome Júnia deriva da deusa Juno, filha de Saturno, mulher de Júpiter e rainha dos deuses, de onde deriva por sua vez a designação do mês de junho. O facto de possuir um nome latino pode advir das suas origens de escrava liberta que adotou o nome do seu senhor. Mas também poderia ter pertencido a uma família de judeus helenizados, que tinham por tradição batizar as filhas com nomes latinos e os filhos com nomes gregos", explica àJosé Brissos-Lino, diretor do Mestrado em Ciência das Religiões e investigador na Universidade Lusófona.Outra certeza que temos é que Júnia era uma apóstola, acrescenta Giovanni Bazzana, que tinha um lugar na comunidade de Paulo e que ele tinha grande consideração por ela. "Júnia é destacada porque era uma apóstola desde muito cedo, até antes dele", acrescenta o académico italiano. José Brissos-Lino refere ainda: "Júnia teria sido uma das primeiras fundadoras da comunidade cristã de Roma." Era "uma mulher de grande prestígio".Sabemos que tem um nome romano e que poderia ter sido uma escrava de uma família nobre, por isso é provável que tenha aprendido a escrever e ler, defende Rena Pederson, jornalista e autora do livro The Lost Apostle (a apóstola perdida), obra que tenta juntar as peças deste difícil puzzle. Aliás, a jornalista relata como foi até Itália e durante dois anos entrevistou estudiosos dos primórdios do cristianismo. Para conseguir transmitir um retrato mais fiel, tenta perceber como era a vida nessa época.A jornalista defende que Júnia teria cerca de 40 anos quando se cruza com Paulo, que teria nascido em Trastevere, nos bairros judaicos, e que o seu casamento duradouro a ajudou a aguentar as perseguições de que foi alvo. Essa é, aliás, outra pista que se conclui deste parágrafo: Júnia e Andrónico seriam casados. Mas há ainda quem defenda que pudessem ser irmãos. "Júnia e Andrónico são seus parentes [de Paulo] e estiveram na prisão em Roma juntamente com ele, no fim da vida de Paulo, por volta do ano 58 d.C. Talvez não fossem familiares próximos mas eventualmente pertenceriam também à tribo de Benjamim [uma das 12 tribos de Israel]", diz José Brissos-Lino.Se fizermos uma sondagem sobre se existiu ou não uma apóstola poucos serão os que conhecem Júnia. Além de existir apenas uma referência, esta foi mudada na tradução do texto de São Paulo. Ou seja, Júnia tornou-se um homem. Há quem diga que foi intencional - quer seja por preconceito ou para evitar que as mulheres tivessem um papel mais importante. Outros que terá sido um lapso da tradução. "Tornou-se embaraçoso ter uma mulher a ser chamada apóstola por isso o seu nome foi mudado do feminino Júnia para o masculino Junias - um nome que nem sequer era usado no séc. I", diz Scot McKnight, professor do Novo Testamento, no Northern Baptist Theological Seminary.José Brissos-Lino também acredita que foi uma mudança pensada. "Provavelmente porque a Igreja sempre lidou mal com o papel das mulheres no seu seio, talvez devido à influência patriarcal predominante." Mas deixa uma ressalva: "Não podemos esquecer que a mulher também fora da Igreja era menosprezada socialmente, a ponto de inúmeras mulheres artistas e escritoras terem de assinar com nome masculino para poderem divulgar a sua arte, durante séculos a fio. Mas é importante sublinhar a importância histórica de Júnia no apostolado da igreja nascente, como testemunha o próprio Paulo."A mudança de sexo terá acontecido na Idade Média, defende o professor Giovanni Bazzana. "Na Idade Média e mais tarde, com a influência de teólogos como Lutero, Júnia é transformada nas traduções num homem. Isto acontece, muito provavelmente, porque os apóstolos eram considerados os precursores dos padres cristãos e nesse período as autoridades da Igreja começaram a pensar que só os homens poderiam ser padres. Logo, era problemático ter no Novo Testamento, e reconhecido por Paulo, uma mulher como apóstola, ou seja, como padre", diz àJá o teólogo José Carlos Carvalho, professor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, acredita que não houve intenção de a esconder. Então, porque é que o nome foi alterado para o masculino? "Esta pergunta está mal colocada, pois, ainda que o grego não seja claro, a questão do género não interessa para nada, pois o Papiro 46 do ano 200, a Vulgata [tradução para o latim da Bíblia] e algumas versões etiópicas, traduziram no feminino." Há outros especialistas que dizem que terá sido um erro. "Muitas vezes os escribas adivinhavam o que estava escrito, outras vezes era uma questão de preferência, ou seja, assumiam que era um homem. Já na versão autorizada do Rei Jaime [Igreja anglicana, em 1611] Júnia aparece com o nome no feminino", diz àPaul Anderson, professor de Estudos Bíblicos na Universidade George Fox.Existe apenas um parágrafo sobre esta mulher mistério. O suficiente para originar vários livros e artigos sobre Júnia. Há até um livro que responde às dúvidas com ficção. Junia: The Fictional Life and Death of an Early Christian, de Marsha Giesler, é um guião de um filme de Páscoa. O autor imagina Júnia como filha de um senador romano, rico, que passa a dedicar-se à religião quando uma amiga é morta durante a perseguição aos cristãos. Mas voltemos aos poucos factos que temos.Paulo de Tarso, ou melhor, São Paulo, foi um dos mais influentes apóstolos católicos que começou a vida do outro lado da barricada - a perseguir os cristãos. Durante uma destas missões teve uma visão de Jesus e converteu-se ao cristianismo. Transformou-se em apóstolo e dedicou-se a pregar a palavra de Deus. Por essa razão, foi preso várias vezes e numa delas conhece Júnia e Andrónico.A jornalista Rena Pederson descreve como seriam as prisões na época e defende que seria possível que os dois tenham ajudado Paulo na prisão Mamertina, em Roma, onde esteve detido. As condições eram miseráveis: celas subterrâneas, sem luz, onde estariam acorrentados a receber comida por um buraco no teto. A perseguição aos cristãos era feroz. Quando Nero sobe ao poder (entre 58 a 64) inicia um reinado de terror. Matou milhares de cristãos, entre eles São Paulo - decapitado. Rena Pederson defende que Júnia poderá ter morrido nessa altura, mas não existem registos.Uma das formas de resolver estes puzzles da antiguidade é encontrar mais menções nas descrições de outros apóstolos. Mas não existem. O que temos, diz o professor Scot McKnight, são "cópias da mesma carta".Mesmo assim, encontramos João Crisóstomo, arcebispo de Constantinopla no século V, a referir-se à importância desta mulher. "João Crisóstomo, doutor da Igreja, afirmou: 'Ela deveria ser contada como merecedora do título de apóstolo', defendia que Paulo encorajava mulheres como parte da liderança na Igreja antiga", sublinha José Brissos-Lino.Mas José Carlos Carvalho, professor da Universidade Católica, pensa de outra forma. À pergunta qual a importância de Júnia como apóstola, responde: "Nenhuma, pois Paulo usa esta categoria de apóstolo em sentido etimológico, isto é, o enviado, pois é o que a palavra quer dizer. Daquela lista de cerca de 30 nomes em Romanos 16, ela é apenas mais uma dos vários colaboradores de Paulo - e é isso que significa a palavra que lá está: colaboradores."A palavra apóstolo deriva do verbo grego apostello que significa enviar, por isso poderia ser alguém que funcionava como mensageiro. Para Paulo, as qualificações para se ser apóstolo, refere Rena, eram: ter testemunhado a ressurreição de Cristo ou ter recebido a comissão divina para partilhar a história de Jesus.No livro, Rena Pederson explica que os apóstolos podiam castigar, ordenar presbíteros, tinham jurisdição sobre algumas igrejas, administravam os ritos sagrados e até faziam leis. O teólogo do cristianismo Scot McKnight, autor de Junia Is Not Alone (Júnia não está sozinha), acredita que esta mulher era influente. "Os apóstolos são missionários. Ajudam a criar igrejas e a levar as pessoas até Cristo. Foi o que Júnia fez, ela era uma missionária a plantar a igreja", explica àSão Paulo refere outro dado importante: Júnia e Andrónico eram cristãos primeiro que ele. Ben Witherington, académico norte-americano dedicado à investigação do Novo Testamento e professor no Seminário Teológico de Asbury, acredita que já o eram há uma década antes de São Paulo. Assim como escreve N.T. Wright, especialista em Estudos Bíblicos, no seu livro Paul for Everyone: "Eram apóstolos porque estavam entre aqueles que assistiram à ressurreição de Cristo. E ela tem o mesmo status que os outros apóstolos, incluindo Paulo."Paul Anderson, professor de Estudos Bíblicos, diz que estamos perante a primeira geração de líderes do cristianismo. "Apesar de ser estimada como uma líder apostólica e de ser um membro fundador da Igreja de Roma - é aliás por esse motivo que regressam a Roma -, não há provas quanto à real importância de Júnia." Será que estava sentada à mesa na Última Ceia? "Sabemos que são 12 porque simbolizam as 12 tribos de Israel, mas podemos assumir que a realidade histórica incluiria muito mais pessoas", diz Laura Salah Nasrallah professora do Novo Testamento, na Universidade de Harvard.Mesmo que Júnia não estivesse presente à mesa, a sua inclusão como apóstola ajuda a perceber o pensamento de Jesus. Rena Pederson defende que ele tratava as mulheres melhor que o resto da sociedade. "O movimento de Jesus oferecia às mulheres um lugar à mesa e um lugar na Igreja." Há uma dúvida que fica sem resposta: e se sempre tivéssemos falado numa apóstola o papel das mulheres seria diferente? "As implicações que isto tem para as mulheres-padres são evidentes. Se no século I, Júnia podia ser uma apóstola, é difícil entender que no séc. XX as mulheres não sejam autorizadas a ser padres", escreve Bernadette Brooten, no livro Women Priests.