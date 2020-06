The National acusados pela alt-right de serem dirigentes Antifa

this is as disturbing as it is hilarious https://t.co/cqTa3PZRyl — traitor joe (@phoebe_bridgers) June 1, 2020

That's Aaron Dessner the guitarist for The National!

What's he doing at the Race Riots? pic.twitter.com/W9VcylZwzb — FortWorthPlayboy (@FWPlayboy) May 31, 2020











Nas redes sociais, grupos ligados à alt-right colocaram a circular imagens de manifestantes Antifa - o movimento que Trump diz que vai classificar como terrorista. Porém, as fotografias correspondem aos membros dos The National, a banda norte-americana. Phoebe Bridgers, cantora, assinalou isso na sua conta de twitter:Aaron Dessner, membro da banda, teve mesmo que desmentir a sua ligação aos motins. Nas redes sociais, identificaram-no como uma pessoa que parece encorajar os motins em Columbus, Ohio."Ele precisa de ser detido agora!", lê-se num tweet. Outra pessoa disse que o suposto Dessner "parece pagar a alguns miúdos para se amotinarem".O músico respondeu às alegações via twitter. "Tenho muita sorte e agradeço por acordar a cada manhã no campo onde vivo, olhando para os terrenos e estas belas montanhas. Estou aqui há meses em isolamento com a minha mulher e filhos", escreveu. "Esta manhã acordei com as notícias desagradáveis e surpreendentes em como tinha sido mal identificado por alguns utilizadores das redes sociais como alguém a encorajar os motins em Columbus, Ohio - não sou a pessoa que alguns sugerem que eu seja e nunca apoiaria violência de qualquer tipo. Nem estou no Ohio desde junho de 2019."Dessner assinalou que apoiava o ativismo e os protestos pacificos contra o racismo e contra a violência motivada pelo racismo. Nos Estados Unidos, desde segunda-feira que se vivem protestos contra a morte de George Floyd às mãos de um agente da polícia.