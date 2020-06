Pessoa mascarada de Batman avistada em protestos de Filadélfia, EUA

US protests and someone is roaming around as Batman. It’s 2020, why not... ‍?? pic.twitter.com/1vxthrjAmw — Kabir Taneja (@KabirTaneja) May 31, 2020





Batman now on scene of Philadelphia violence @FOX29philly pic.twitter.com/tO4oDFLixa — Steve Keeley (@KeeleyFox29) May 30, 2020

The got Batman and Joker at the protests!!! pic.twitter.com/qlIs5te7j9 — Jenny (@imnotjennyg) May 31, 2020





Os protestos nos EUA foram desencadeados pela morte de George Floyd,

Uma pessoa vestida de Batman apareceu durante os protestos pela morte de George Floyd em Filadélfia, EUA, no dia 30.Nos vídeos captados do homem que não foi identificado, surge o Batman a caminhar entre uma nuvem de fumo. Nas redes sociais, a cena foi comparada ao filme O Cavaleiro das Trevas, de Christopher Nolan.Já noutro protesto, foi fotografado um homem vestido de Joker. Foi identificado como Joseph Pudwill, funcionário de uma mercearia.um afro-americano de 46 anos, que morreu na noite de dia 25, em Minneapolis, após uma intervenção policial violenta, cujas imagens foram divulgadas através da internet.

Floyd foi detido por suspeita de ter tentado pagar com uma nota falsa de 20 dólares num supermercado.

Num vídeo filmado por transeuntes e divulgado nas redes sociais, é possível ver um dos agentes pressionar o pescoço de Floyd com o joelho durante vários minutos. Neste mesmo vídeo, vê-se Floyd a dizer ao polícia que não consegue respirar.

Desde então, várias cidades norte-americanas, incluindo Washington e Nova Iorque, têm sido palco de manifestações, com os protestos a resultarem frequentemente em confrontos com a polícia.



Com Lusa