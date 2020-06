YouTube star Jake Paul and his friends were caught "looting" and trashing property in a Scottsdale mall last night amid protests pic.twitter.com/KyrE87TvA9 — Taylor Lorenz (@TaylorLorenz) May 31, 2020

O YouTuber Jake Paul, seguido por mais de 20 milhões de pessoas, foi "apanhado" nos saques a centros comerciais no Arizona. O seu operador de câmara, Andrew Blue, publicou vídeos em que surge o YouTuber, enquanto as lojas são vandalizadas. Porém, Paul nega ter participado nos motins. Os vídeos tornaram-se virais e geraram várias críticas."Para ser claro, nem eu nem ninguém do nosso grupo esteve envolvido em saques ou vandalismo. Para contexto, nós passámos o dia a fazer o nosso papel e a protestar pacificamente contra uma das injustiças mais horrendas que o nosso país alguma vez viveu, o que levou a que fóssemos atingidos com gás lacrimogéneo por filmar os eventos e brutalidade que ocorriam no Arizona", alegou Paul. "Filmámos tudo o que vimos num esforço para partilhar a nossa experiência e chamar a atenção para a raiva sentida em cada bairro por que passámos; estávamos a documentar, não a participar."Porém, Paul está a ser alvo de várias críticas nas redes sociais por não filmar os protestos pacíficos, e por se aproveitar do momento que a comunidade afroamericana nos EUA está a viver para criar conteúdos para a sua plataforma.Na Forbes, o colunista Seth Cohen considerou que Jake Paul "roubou a atenção da verdadeira história destes protestos - a injustiça racial histórica e sistémica dos Estados Unidos". "Por isso não, Jake Paul não saqueou nada este fim de semana, mas levou algo importante do fim de semana doloroso do país. Roubou alguma da atenção da América dos tópicos que realmente importam."