A banda britânica The Cure é a primeira confirmação do NOS Alive 2019. O grupo de Robert E. Smith vai tocar no primeiro dia do festival lisboeta.

Os The Cure são a primeira confirmação da edição de 2019 no festival NOS Alive, que vai decorrer durante os dias 11, 12 e 13 de Julho de 2019.



A banda inglesa vai actuar no palco principal no primeiro dia do festival.



A última vez que a banda de Robert E. Smith esteve em Portugal foi em 2016, num concerto no então MEO Arena, actualmente Altice Arena.



A banda esteve também no Optimus Alive em 2012 e no Estádio do Restelo em 1989.



A banda celebra em 2018 40 anos de carreira.